I bimbi delle elementari a lezione con la Polizia Locale

Conclusi i due corsi avviati nel mese di novembre

Lezioni sul codice della strada e la sicurezza

VALMADRERA – Si è conclusa l’attività educativa presso le scuole di Valmadrera da parte del Comando di Polizia Locale, che ha visto l’attivazione di due distinti corsi nel mese di novembre. Con lo svolgimento di due lezioni presso la scuola Primaria di Valmadrera “cuore immacolato di Maria” che ha interessato alcuni alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte con una prima parte teorica di concetti base del codice della strada e una seconda parte che ha riguardato il “capire il significato dei cartelli” studiati in teoria, per tale scopo è stato anche approntato un piccolo percorso all’esterno della scuola riproducente un tratto di strada completo dei cartelli stradali visti in precedenza, da un attraversamento pedonale e dalla presenza degli Agenti di Polizia Locale. In questo percorso gli alunni hanno interpretato alternativamente la parte dei pedoni e dei veicoli (utilizzando le proprie biciclette portate da casa) osservando e seguendo le indicazioni dei cartelli e degli Agenti.

La conclusione è stata dedicata all’obiettivo di permettere ai piccoli alunni di vedere e conoscere più da vicino la Polizia Locale con le competenze e i compiti non solo relativi al Codice della Strada. La presenza della pattuglia di servizio ha incuriosito gli alunni che hanno partecipato attivamente e con incredibile entusiasmo, richiedendo informazioni sui compiti svolti dagli Agenti e ponendo loro numerosissimi quesiti. Al termine della lezione è stato rilasciato un patentino simbolico agli alunni i quali hanno dimostrato impegno, interesse e soddisfazione di quanto appreso.

“L’educazione stradale deve partire dalla giovane età” afferma il Comandante della Polizia Locale Francese Cristian, “l’interesse che i bambini hanno dimostrato nell’ascoltare il significato dei cartelli e, nella fase successiva nel percorso stradale, mettendo in pratica quanto appreso senza commettere errori fa capire come i bambini sappiano acquisire i concetti basilari dell’educazione-prevenzione stradale. Un grazie viene rivolto alle maestre per aver inserito questa materia nel programma di insegnamento e un grazie viene rivolto ai bambini per la loro attenzione e perché sicuramente sapranno mettere a frutto quanto imparato”.