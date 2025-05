I neodiciottenni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto ricevono la Costituzione

Le cerimonia lo scorso 30 aprile

Il sindaco Colombo: “Imparate a conoscerla e mettetevi in gioco”

VALMADRERA – Nella serata di mercoledì 30 aprile presso l’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli si è svolta la cerimonia di consegna della Costituzione ai ragazzi dei Comuni di di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario nati nel 2007 che quest’anno diventano maggiorenni.

Erano presenti oltre al Sindaco di Valmadrera, accompagnato da alcuni assessori e da alcuni consiglieri, il Sindaco di Malgrate, Peccati e il Vicesindaco di Oliveto Lario, Fabio Sampietro.

La cerimonia è stata accompagnata dall’esibizione del Clarionet Esemble e, come ormai tradizione, ha visto l’intervento dell’AVIS di Valmadrera che ha illustrato la propria attività proponendo così ai ragazzi una forma di impegno per gli altri.

“Vogliamo sottolineare questa tappa importante del vostro cammino con la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana, che non è solo un libro, ma un patrimonio comune che ci riguarda tutti – ha detto nel suo discorso il sindaco Colombo – le Costituzioni nascono sempre in momenti straordinari della vita di una comunità, sulla base dei valori che questi momenti esprimono e che ne ispirano i principi. La nostra Costituzione è il frutto del 25 aprile, la festa che abbiamo celebrato pochi giorni fa, festa della libertà riconquistata e della democrazia, che ne racchiude i valori di libertà, di giustizia, di speranza, di uguaglianza e di partecipazione”.

Due gli inviti rivolti ai giovani dal primo cittadino valmadrerese, a nome di tutte le autorità presenti: “Il primo invito è a conoscerla e approfondirla. La nostra Costituzione è il frutto di un lavoro importante di tutti i padri costituenti che, pur rappresentando diverse ideologie riuscirono a mettersi d’accordo su un programma comune che si sono impegnati a realizzare. Per questo la nostra Costituzione è sempre attuale, perché si pone delle mete che si devono raggiungere gradualmente e per le quali serve l’impegno di tutti noi, anche il vostro. Il secondo è mettetevi in gioco, non siate indifferenti rispetto all’impegno sociale e all’impegno politico”.