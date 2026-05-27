Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera trionfa a Bannio: primo posto e miglior punteggio assoluto

La banda valmadrerese ha vinto la Seconda Categoria al 6° Concorso Interbandistico superando altre cinque formazioni

Con 93,26 punti il gruppo diretto dal maestro Armando Saldarini ha conquistato anche il Trofeo per la Migliore Valutazione dell’intera manifestazione

VALMADRERA – Un doppio riconoscimento per il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera al 6° Concorso Interbandistico di Bannio, svoltosi il 23 e 24 maggio. La formazione valmadrerese ha conquistato il primo posto nella Seconda Categoria, distinguendosi tra le sei bande partecipanti, e ha ottenuto anche il miglior punteggio assoluto dell’intera manifestazione.

Con una valutazione finale di 93,26 su 100, il gruppo diretto dal maestro Armando Saldarini si è infatti aggiudicato il Trofeo per la Migliore Valutazione del concorso, superando tutte le 16 formazioni presenti.

Un risultato arrivato al termine di mesi di preparazione e lavoro da parte dei musicanti, impegnati nell’esecuzione dei due brani presentati alla competizione.

“La formazione ha dimostrato ottima maturità e preparazione in tutti i parametri. Di particolare rilevanza la capacità di coniugare le eccellenti idee musicali con la realizzazione”, ha commentato la giuria al termine delle esibizioni.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al maestro Armando Saldarini, che guida la crescita musicale della formazione da sette anni, oltre al presidente Domenico Isella e al consiglio direttivo “per aver creduto fin dal primo momento nella sfida e nelle capacità dei musicisti”.

Il successo ottenuto a Bannio rappresenta un’ulteriore conferma del percorso intrapreso negli ultimi anni dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera, che nel 2024 aveva già conquistato il primo posto nella Terza Categoria al concorso interbandistico di Riva del Garda.

Un risultato che, sottolinea la formazione, premia “l’impegno, la dedizione e la passione di ogni singolo musicante” e che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità valmadrerese.