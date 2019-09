Il pratone di Parè “ospiterà” una piscina galleggiante in arrivo (via lago) da Cernobbio

L’area servirà per eseguire dei lavori sullo scafo della piscina

L’occupazione durerà 4 mesi, il comune incasserà oltre 60 mila euro

VALMADRERA – Il pratone di Parè, dal prossimo 4 novembre, sarà occupato per quattro mesi da una piscina galleggiante che verrà trasportata a Valmadrera, via lago, da Cernobbio.

La richiesta di poter occupare temporaneamente il pratone è arrivata dalla Società Villa d’Este Spa per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello scafo esterno di una piscina galleggiante.

La Giunta Comunale nella seduta di ieri, 25 settembre, ha espresso parere favorevole. L’area viene concessa per un periodo 120 giorni, dal 4 novembre 2019 al 2 marzo 2020, nel periodo invernale, quando il pratone è meno frequentato e, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, non sono previsti attracchi del battello presso il pontile.

Il comune di Valmadrera, a fronte dell’occupazione temporanea dell’area, vedrà entrare nelle proprie casse la somma, non indifferente, 60.226,49 Euro.