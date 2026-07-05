Il Premio Ultreya al dottor Tagliaferri, serata al Ronco

Il vincitore della borsa di studio che viene assegnata ogni anno ad un giovane medico distintosi per meriti accademici

VALMADRERA – Nella serata di giovedì 2 luglio, presso l’agriturismo “Il Ronco” come ormai da tradizione si sono ritrovati gli amici e associati di “Ultreya_In cammino con Luca”.

Durante l’incontro è stato premiato il dott. Lorenzo Tagliaferri, vincitore della borsa di studio che viene assegnata ogni anno ad un giovane medico distintosi per meriti accademici. Laureatosi a pieni voti con lode e specializzando in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università Statale di Milano, il dott. Tagliaferri è attualmente in servizio presso l’ospedale Buzzi nel capoluogo lombardo.

Grande emozione ha suscitato la presentazione del progetto benefico che l’associazione sosterrà quest’anno. A presentare l’iniziativa Elena Milani, moglie del dott. Luca Garriboli, amico fraterno e compagno di studi Luca, primario presso l’IRCCS don Calabria di Negrar. Elena si è avvicinata alle iniziative in ambito missionario dell’Opera don Calabria e dopo un’esperienza vissuta lo scorso anno a Marituba, in Brasile, ha deciso di impegnarsi attivamente per portare aiuti e speranza.

Rientrata in Italia con un gruppo di amiche che si sono date il nome di “Donne all’Opera” organizza eventi e iniziative per raccogliere fondi da destinare alla missione.

In particolare il contributo di Ultreya sarà utilizzato per ampliare la ludoteca dell’asilo di Marituba, luogo di accoglienza, serenità e accudimento per i piccoli del luogo. Erano presenti anche Fratel Gavinder Nazari, economo generale dell’opera e presidente dell’IRCCS don Calabria, e il dott. Claudio Bianconi, responsabile dei progetti sanitari internazionali.



Il giorno prima, mercoledì 1 luglio, alle ore 18:00 presso il Comune di Valmadrera, si era svolta la cerimonia istituzionale, con la presenza, oltre che del premiato, dei familiari di Luca Magistris, del sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo e del presidente del fondo di Valmadrera, Antonio Rusconi, che hanno sottolineato l’importanza di gesti di solidarietà come questa iniziativa evidenzia