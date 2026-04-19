Il Rotary Club Lecco Manzoni incontra il Polo delle disabilità di Valmadrera

Una serata all’insegna dell’inclusione e del sostegno

Il Club rinnova la sua vocazione al servizio e ribadisce l’importanza di fare rete per supportare chi opera per le fasce più fragili della comunità

VALMADRERA – Una serata molto partecipata ed emozionante quella di mercoledì 15 aprile in cui il Rotary Club Lecco Manzoni, guidato dal Presidente Antonio Rusconi, ha fatto visita all’Associazione Oltre Noi presso il Polo delle disabilità di Valmadrera.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di vicinanza e conoscenza di una delle realtà socio-assistenziali più preziose del territorio e registrato una forte presenza istituzionale e comunitaria. Infatti, accanto ai numerosi soci rotariani sono intervenuti il Sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, l’Assessore alle Politiche Sociali, Rita Bosisio, e Virginio Brivio ex sindaco di Lecco e presidente dell’impresa sociale Il Girasole e attualmente alla guida anche di Uneba Lecco, oltre a tutto lo staff, i responsabili del centro e i preziosissimi volontari che quotidianamente dedicano tempo ed energie all’Associazione.

La serata si è aperta alle 19 con una visita guidata agli spazi della struttura di Viale Promessi Sposi. Il Polo, gestito dalla Fondazione Sacra Famiglia, rappresenta un punto di riferimento essenziale per il territorio, offrendo servizi mirati ad accompagnare le persone fragili in percorsi di autonomia e fornendo sostegno concreto alle loro famiglie.

Durante la visita, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino i tre principali servizi residenziali del centro. Ossia i bilocali per la residenzialità: spazi dedicati a persone con disabilità, fragilità o anziani inseriti in progetti temporanei o di accompagnamento all’autonomia. Gli appartamenti per il “Dopo di Noi”: una risorsa fondamentale per favorire l’uscita graduale dal nucleo familiare d’origine, promuovendo la gestione autonoma della vita quotidiana attraverso formule di cohousing.

Infine il nucleo abitativo per disabilità complesse: un’area protetta per persone con grandi fragilità ed elevato bisogno assistenziale, dove personale educativo e socio-sanitario garantisce assistenza e cura 24 ore su 24, offrendo anche periodi di soggiorno di sollievo per le famiglie.

Al termine del percorso all’interno della struttura, i presenti si sono riuniti per un’apericena conviviale, durante la quale i responsabili del centro hanno illustrato nel dettaglio l’ampio spettro di prestazioni erogate. È emerso il quadro di un’assistenza a 360 gradi che va dal semplice aiuto nelle attività quotidiane fino a complessi interventi educativi, socio-sanitari e psicologici volti al mantenimento delle abilità cognitive, alla socializzazione e all’inserimento occupazionale.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Lecco Manzoni rinnova la propria vocazione al servizio, confermando l’importanza di fare rete con le istituzioni e le associazioni locali per supportare chi opera quotidianamente a favore delle fasce più fragili della nostra comunità.