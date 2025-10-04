Il Rotary visita l’azienda Promemoria e incontra il genio creativo di Romeo Sozzi

La conviviale di settembre ha offerto l’occasione di scoprire un’eccellenza del territorio

VALMADRERA – La conviviale di settembre ha offerto l’occasione di scoprire un’eccellenza del territorio: l’azienda Promemoria di Valmadrera, guidata dal genio creativo di Romeo Sozzi. Promemoria realizza mobili di altissima qualità, tutti rigorosamente fatti a mano da oltre cento maestri artigiani che lavorano con sapienza il legno, la pelle e le forme del design.

“Abbiamo potuto ammirare da vicino la cura dei dettagli, la passione per i materiali e la visione che ha permesso a questa realtà di farsi conoscere nel mondo. Un sentito ringraziamento va a Romeo Sozzi, ai suoi familiari e ai collaboratori che, con grande disponibilità, hanno prolungato la loro giornata di lavoro per accoglierci e mostrarci da vicino questo straordinario percorso artigianale”.

La visita si inserisce nel ciclo di appuntamenti voluto dal Presidente Antonio Rusconi, che durante quest’anno sta guidando il gruppo alla scoperta delle eccellenze del territorio, proseguendo idealmente il cammino iniziato con la visita estiva al Giardino Botanico.

“Dopo un piacevole aperitivo offerto nella splendida cucina in legno all’interno dell’azienda, la serata è proseguita presso il ristorante Drera, anch’esso di proprietà di Romeo Sozzi. Qui, oltre a un menù di grande raffinatezza, abbiamo potuto apprezzare lo stesso stile e la stessa cura del dettaglio che caratterizzano i mobili Promemoria: dalle pareti di legno ai sottopiatti in pelle, tutto concorreva a creare un ambiente elegante e accogliente. È stata una serata speciale, resa preziosa dalla bellezza del luogo e dal piacere dello stare insieme, nel segno dell’amicizia rotariana”.

