Il varo del nuovo ponte di Isella nella notte tra il 14 e il 15 marzo

La prossima settimana dovrebbe procedersi al varo del Ponte di Isella a Civate

Le operazioni nel corso della notte tra sabato 14 e domenica 15

CIVATE – Erano due le possibili date anticipate nelle scorse settimane per il varo del nuovo ponte di Isella: questo fine settimana (7-8 marzo) oppure il prossimo (14-15 marzo) e di fatto le operazioni saranno rimandate alla seconda delle due opzioni.

Le operazioni necessitano, come già avvenuto per il viadotto di Annone, di potenti gru la cui disponibilità è limitata per numero di macchinari, già impegnati altrove per questo fine settimana. Per questo Anas punta sul weekend successivo per effettuare l’intervento, salvo imprevisti.

In concomitanza con il varo, la Strada Statale 36 chiuderà dalle ore 22 di sabato 14 marzo alle ore 6 di domenica 15 marzo.

Alcune informazioni utili agli automobilisti erano già state diramate in precedenza (vedi qui) ma ulteriori indicazioni saranno rese note nel corso della prossima settimana.