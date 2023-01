Impennata di multe, nel 2022, a Valmadrera, Malgrate e Oliveto

Il bilancio dell’attività svolta nell’anno appena concluso dalla Polizia locale dei tre Comuni associati

Netto incremento di sanzioni, legato al potenziamento dei pattugliamenti anche serali. Preoccupa il numero di veicoli senza assicurazione

VALMADRERA – Oltre 13mila multe erogate, nel 2022, nei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario, che gestiscono, in maniera associata, il servizio di Polizia locale. Sono numeri decisamente al rialzo quelli registrati dal comando guidato dal comandante Cristian Francese con un incremento di sanzioni rispetto al 2021 rilevato in tutti e tre i Comuni. A Valmadrera si è passati infatti da 1518 multe a 9214, a Malgrate da 1921 a 2347 e a Oliveto da 1067 e 2074.

Un dato che viene letto alla luce sia dell’introduzione nel Comune di Valmadrera di una nuova area pedonale urbana che da un maggior numero e una maggior qualità dei controlli eseguiti grazie a un serie di attività messe in campo dai Comuni. Tra queste, la maggior esperienza acquisita dagli agenti assunti negli anni 2020-2021 da parte dei Comuni di Valmadrera e Malgrate; la riproposizione e il potenziamento nei mesi primaverili/estivi dei servizi esterni con l’utilizzo di agenti di altri Comandi, lo sviluppo del progetto Laghi sicuri finanziato dal Ministero e Stazioni sicure finanziato da Regione Lombardia.

Ben 79 i servizi serali e notturni effettuati dagli agenti coordinati da Francese (11 nei mesi di maggio e giugno, 13 a luglio, 10 ad agosto, 16 a settembre, 13 a ottobre e 5 novembre) con un incremento, anche qui, rispetto all’attività dell’anno precedente quando i pattugliamenti serali e notturni si erano “fermati” a 63.

Grazie al potenziamento anche di questo servizio, è stato possibile effettuare maggiori controlli anche per prevenire la guida in stato di ebbrezza: “Tali controlli hanno dato esito positivo, in quanto solo in un numero ridotto di casi, rispetto al numero elevato degli automobilisti verificati, sono state riscontrate condizioni fuori norma, sintomo della maggior responsabilità e consapevolezza dei guidatori – spiega il comandante Francese -. Sono infatti state contestate in totale 39 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica”.

Resta preoccupante anche a Valmadrera, così come riscontrato anche in altri comandi di Polizia locale, come ad esempio Casatenovo, il fenomeno di chi si mette alla guida senza l’assicurazione del veicolo. Sono stati 55 i casi di persone alla guida di mezzi non coperti da idonea copertura assicurativa (26 a Valmadrera, 29 a Malgrate e 1 a Oliveto Lario). Una vera emergenza visto che “questo atteggiamento grava su tutta la collettività, poiché chi non è assicurato, se soggetto di danneggiamento o sinistro stradale, è portato al tentativo di allontanarsi come capitato in alcuni sinistri stradali recenti arrecando ulteriore danno alle persone colpite personalmente da queste spiacevoli situazioni”.

In leggera crescita anche il numero dei reati trattati con l’inoltro alla Procura della Repubblica di 33 notizie di reato. Sono stati rilevati 55 sinistri stradali rispetto ai 77 sinistri rilevati nell’anno 2021 con una sensibile riduzione rispetto all’anno precedente.

Sono state inoltre state inoltre contestate 107 violazioni per mancato rispetto di regolamenti locali, in dettaglio la maggior parte delle contestazioni nei Comuni di Valmadrera e Malgrate dovute ai controlli sull’errato conferimento dei rifiuti solidi urbani o all’abbandono di immondizia sulla pubblica via mentre nel Comune di Oliveto Lario conseguenti ai controlli sulle spiagge dell’accensione di fuochi e del montaggio di tende e strutture.