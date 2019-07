In 200 alla prima festa del Volontario targata Resegup

Ad ospitare la grande festa è stata Cascina Don Guanella a Valmadrera

Paolo Sala Presidente 2Slow: “Questa è stata l’edizione numero zero. Diventerà una tradizione con cui ringraziare tutti i volontari”

LECCO – Si sono presentanti in 200, tutti rigorosamente con la celebre maglietta rossa, che contraddistingue i volontari della Resegup.

Ieri sera, martedì, appuntamento per tutti loro alla Cascina Don Guanella di Valmadrera, location che l’associazione sportiva “2Slow”, ideatrice a alla regia della Resegup, ha scelto per organizzare la prima “Festa del Volontario”.

“Era da un po’ di anni che volevamo creare un evento di questo tipo per ringraziare i numerosissimi volontari che fanno parte della grande famiglia della Resegup e ogni anno ci danno un aiuto fondamentale per poterla organizzare – fa sapere Paolo Sala presidente ‘2Slow’ – Senza di loro sarebbe impossibile dare vita a questa manifestazione sportiva. L’occasione per concretizzare l’idea di una festa dedicata a tutti i volontari ci è stata data da Cascina Don Guanella con la quale abbiamo iniziato a collaborare. Così, quest’anno, in occasione della 10^ edizione della Resegup, siamo riusciti ad organizzare la festa dedicata a tutti i volontari”.

Un appuntamento che 2Slow d’ora in poi intende riproporre: “Questa è stata l’edizione zero ed è stata una ‘figata’ che ha avuto un ottimo successo, complice anche le bontà di Cascina Don Guanella – conclude Sala – L’anno prossimo cercheremo di organizzare una festa più ‘power’ con musica e festa fino a mezzanotte”.