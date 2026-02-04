Inaugurata la ciclabile tra Isella e Suello: “Un’altra opera strategica realizzata grazie alle Olimpiadi”

In mattinata, sotto la pioggia, il taglio del nastro con l’assessore regionale Claudia Maria Terzi

2,2 chilometri di tracciato che hanno visto anche la creazione di scogliere per proteggere la SS36 dal lago

CIVATE – Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, sotto una pioggia battente, è stata inaugurata la pista ciclopedonale tra la frazione Isella di Civate e Suello. Un’opera che rientra nel quadro delle infrastrutture olimpiche Milano-Cortina 2026 e, come ha ricordato il responsabile della struttura territoriale Lombardia di Anas Matteo Castiglioni, non è una semplice ciclopedonale.

“Non si tratta di un’opera marginale perché vale 4,5 milioni di euro, è lunga 2,2 km e dal punto di vista tecnico ha presentato notevoli complessità – ha spiegato -. Sotto il sedime dove oggi c’è la pista ciclabile corre la dorsale che serve il gas a tutta Lecco e quindi, durante i lavori, abbiamo armonizzato l’attività con l’ente gestore. Sono state create anche delle scogliere che fungono da protezione anche della Statale 36 dalle variazioni idrometriche del lago di Annone. E’ una pista ciclopedonale ma con una complessità e una importanza legata non solo alla mobilità dolce”.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il vicepresidente Vicario della Provincia di Lecco Mattia Micheli (“un lavoro importante che ha visto un grande lavoro di squadra di tutto il territorio. Un’opera strategica in chiave sicurezza e vivibilità del territorio”), alcuni sindaci del Territorio e il Prefetto di Lecco Paolo Ponta.

“Le Olimpiadi sono state l’occasione per dare ai territori quelle risposte che aspettavano da tanto tempo – ha detto Terzi -. L’idea che abbiamo portato avanti convintamente sin da subito è stata quella delle Olimpiadi come volano di sviluppo per i nostri territori. Basta pensare ai valori degli investimenti sui vari territori per rispondere a qualsiasi polemica: 5 miliardi di investimento, di cui 2 miliardi di opere stradali e 2 miliardi di opere ferroviarie; per Lecco siamo intorno agli 80 milioni di euro di investimenti. Non tutte le opere saranno terminate per l’inizio delle Olimpiadi? Lo sapevamo sin dall’inizio, ma l’importante è che queste opere sono finanziate e arriveranno a compimento. In particolare su infrastrutture così importanti come la SS36″.

Contestualmente alla termine dei lavori della pista ciclopedonale, sono stati ultimati anche gli interventi sulla carreggiata Nord della SS36 in direzione Lecco, tra il km 41,500 e il km 44,500, che hanno interessato circa 3 chilometri di strada ammodernata, con benefici concreti in termini di sicurezza e comfort di guida. Anche tali lavori rientrano nel piano delle opere finanziate dal programma olimpico. Risolte le principali criticità, gli interventi di miglioramento della sicurezza lungo la SS36, nel tratto compreso tra Giussano e Civate, proseguiranno nei prossimi mesi con il completamento delle lavorazioni in corso, tra le quali la riqualificazione degli svincoli.

Presenti all’inaugurazione Rossino Maggi, consigliere all’ambiente del comune di Annone Brianza; il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli e il sindaco di Civate Angelo Isella. Tutti hanno ricordato quanto l’opera che è stata inaugurata sia strategica sotto tanti profili e in un ottica di creare un anello ciclopedonale completo attorno al lago di Annone: “Per me è un momento sacro perché, per un amministratore pubblico, è il momento culmine di restituzione ai cittadini di come vengono utilizzati i soldi pubblici” ha aggiunto Isella.