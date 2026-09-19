Incendio Moregallo. La comunità ringrazia chi ha lavorato durante l’emergenza

A Valmadrera una sentita cerimonia nella mattinata di oggi, sabato

“Vogliamo esprimere con una sola voce la gratitudine di questo territorio verso chi l’ha protetto”

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera, il Comune di Mandello e la Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino hanno ringraziato, attraverso una sentita cerimonia svolta stamattina nell’auditorium del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, tutti coloro che hanno operato in occasione della recente “Emergenza Moregallo”.

“Era la sera del 4 agosto quando è cominciata l’emergenza del Moregallo, un incendio partito dal versante di Mandello e che in poche ore ha risalito il pendio, fino alla cresta, per raggiungere anche il versante di Valmadrera – ha ricordato il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo -. Era tanto tempo che un incendio di queste proporzioni non toccava la nostra montagna, un’emergenza che nei primi giorni ci ha tenuto col fiato sospeso per paure che l’incendio potesse arrivare all’abitato e alla chiesetta di Sant’Isidoro. Un’emergenza che ha richiesto interventi importanti da terra e dall’aria. Un’emergenza che, se da un lato ci ha fatto scoprire il peggio di qualcuno, dall’altro ci ha fatto scoprire molto di più il meglio di moltissimi altri. Un meglio fatto di persone, di squadre, di associazioni, di amministrazioni che una organizzazione impeccabile ha saputo coordinare per 14 giorni”.

Uno sforzo che non ha lasciato indifferente la comunità: “Quando i valmadreresi hanno capito che non sarebbe stata una cosa breve, hanno voluto ringraziare chi stava affrontando l’emergenza – ha continuato il sindaco -. Lo hanno fatto presentandosi al presidio vicino al parco Leopardi prima con un semplice grazie, poi con bibite fresche, poi con vivere di ogni genere arrivando fino alle ‘mitiche’ polpette fatte in casa. Gesti piccoli ma bellissimi che hanno raccontato la vicinanza della gente a chi stava lavorando per loro. E’ proprio da questi gesti che hanno lasciato il segno in molti di noi, che nasce l’incontro di questa mattina condiviso col Comune di Mandello e con la Comunità Montana per dare una dimensione comunitaria alla nostra riconoscenza ed esprimere con una sola voce la gratitudine di questo territorio verso chi l’ha protetto. Se le conseguenze di ciò che è successo non sono ancora chiare, ci è perfettamente chiaro quanto sia stato importante il contributo di ciascuno di voi per proteggere il nostro Moregallo e la nostra comunità. Grazie”.

Al ringraziamento si è unito il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli: “Un evento che non si verificava da molto tempo, ma tutti si son fatti trovare pronti e questa è una cosa importante che diamo per scontato: 14 giorni di impegno 24 ore su 24. Ringrazio il sindaco di Valmadrera per aver pensato a questo momento e ringrazio i volontari che si occupano della comunità che intervengono non soltanto quando si ha voglia o si ha tempo, ma quando c’è bisogno. Però voglio fare un plauso anche alla squadra che siamo stati capaci di fare anche tra i diversi enti”.

“Grazie a tutti quelli che sono presenti oggi e anche a chi non è potuto venire oggi – ha detto Antonio Rusconi, presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino -. Ricordo il sentimento di paura verso tutte quelle variabili, come il vento, che non si possono controllare. Questa emergenza ci ha fatto capire il ruolo delle Comunità Montane che ha compiti ben precisi come gli incendi boschivi. Accanto a volontari straordinari, fatemi ringraziare i dipendenti pubblici che si sono messi a servizio della comunità in maniera altrettanto straordinaria. Gli incendi accadono per imprudenza o superficialità, volontaria o involontaria: dopo un incendio del genere mi piacerebbe capire cosa ci è costato e quali opere si potevano fare per evitarlo. E allora chiudo con la parola ‘responsabilità’, perché un evento del genere ci insegna a essere tutti più generosi ma anche più responsabili”.

La mattinata è proseguita con la proiezione di un filmato che ha riassunto i momenti salienti dell’emergenza mentre, per la comunità montana, i tecnici Greta Valnegri e Renato Corti hanno descritto nei particolari, supportati dai numeri (circa 253 ettari bruciati e oltre 300 ore di volo effettuate), la storia dell’incendio del Moregallo dalle ore 17.40 di martedì 4 agosto, quando un cittadino ha allertato la macchina dei soccorsi dopo aver notato del fumo, fino alla chiusura ufficiale dell’emergenza 14 giorni dopo. Con Renato Corti che ha sottolineato come “per fortuna non si è fatto male nessuno. Ma se tutto è andato bene non è solo questione di fortuna, ma anche il risultato di preparazione, modalità di lavoro, scelte giuste, un lavoro notevole che i volontari svolgono assieme alla comunità montana. Da tanti anni, poi, non assistevo a una reazione di supporto della collettività così evidente e significativa”.

Uno dopo l’altro sono saliti sul palco per il meritato riconoscimento i rappresentanti degli enti coinvolti, delle forze dell’ordine e i volontari. In particolare sono stati ricordati per primi i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) coinvolti:

Sergio Boscacci (volontario comunità montana Triangolo Lariano)

Stefano Casartelli (volontario comunità montana Triangolo Lariano)

Amedeo Gelpi (volontario comunità montana Triangolo Lariano)

Giovanni Libera (Vigili del Fuoco di Lecco)

Ismaele Pozzoli (volontario comunità montana Triangolo Lariano)

Piero Proserpio (volontario comunità montana Triangolo Lariano)

Greta Valnegri (dipendente comunità montana Lario Orientale Valle San Martino)

Giovanni Zardoni (volontario Parco Montevecchia e Valle del Curone)

Poi un plauso a tutti coloro che hanno lavorato per 14 lunghi giorni:

Volontari Aib comunità montana Lario Orientale Valle San Martino

Volontari Aib Triangolo Lariano

Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera

Arma dei Carabinieri: Nucleo Carabinieri Forestale Lecco e NIAB, Stazione Carabinieri di Valmadrera, reparto navale Carabinieri Lecco, RAC-NEC (reparto elicotteristico Orio al Serio)

Provincia di Lecco

Guardia Costiera Ausiliaria

Protezione Civile di Valmadrera

Polizia Locale di Valmadrera e Mandello del Lario

Oltre a Regione Lombardia, sala operativa Vigili del Fuoco di Curno, piloti e tecnici dei velivoli regionali e di Stato. A chiudere la cerimonia di ringraziamento anche i rappresentanti Sev Valmadrera, Osa Valmadrera, Associazione San Isidoro e il Parroco di Valmadrera.