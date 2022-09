Sarà intitolato a Riccardo Villa, suo ideatore, l’orto botanico di Valmadrera

La sala emeroteca della biblioteca dedicata ad Achille Dell’Oro e Gino Brusadelli.

VALMADRERA – A conclusione di un processo durato più di un anno, si terrà a breve la cerimonia di intitolazione dell’orto botanico al suo ideatore e curatore, Riccardo Villa, seppur non siano trascorsi dieci anni dalla sua scomparsa.

L’orto, che a oggi è uno tra i più apprezzati a livello regionale, è attualmente oggetto di un importante intervento di valorizzazione, anche grazie al contributo erogato da parte della Timken Foundation (Groeneveld-Beka).

La cerimonia sarà solo l’ultimo step di un iter iniziato dal Consiglio Comunale del mese di luglio 2021, quando la mozione, approvata all’unanimità, è stata proposta dal gruppo “Ascolto Valmadrera”.

In tale occasione è emersa anche la volontà di intitolare la sala emeroteca della biblioteca ad Achille Dell’Oro e Gino Brusadelli. I due, con il nome “Brusadelloro”, sono stati autori di articoli e pubblicazioni dedicati alla storia di Valmadrera; in particolare si ricordano “Valmadrera, note storiche e immagini”, del 1977, e “Valmadrera, da borgo a città”, del 2004.

Nello scorso mese di febbraio, dunque, la Giunta ha adottato i provvedimenti necessari per l’intitolazione, successivamente trasmessi alla Prefettura di Lecco per le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia, la quale, una volta acquisito il consenso della Società Storica Lombarda di Milano, ha autorizzato entrambe le intitolazioni.