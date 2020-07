Isella: lunedì notte si demolisce il vecchio ponte, poi il collaudo del nuovo

Ultimi lavori al nuovo Ponte di Isella, sulla Statale 36 a Civate

Nella notte tra lunedì e martedì’ la demolizione della vecchia struttura

CIVATE – E’ stata programmata per la notte tra il 6 e il 7 luglio la demolizione completa del vecchio ponte di Isella, che collega Civate all’omonima frazione. La comunicazione è arrivata ieri sera in municipio da Anas e nelle prossime ore è probabile arrivino maggiori informazioni rispetto alla viabilità e alla chiusura di quel tratto di Statale 36 in orario notturno.

Il vecchio cavalcavia, realizzato nel 1972 dall’allora Provincia di Como, era stato completamente chiuso ai veicoli nel novembre del 2016 dopo la comparsa di una crepatura sospetta del manto stradale e le successive verifiche di Anas e tecnici del Comune di Civate.

Con la costruzione del nuovo ponte, l’originale sovrappasso era stato parzialmente demolito nel giugno dello scorso anno, lasciando fruibile un camminamento pedonale.

Ora, i lavori per il nuovo cavalcavia sono quasi ultimati (entro fine mese si prevede l’inaugurazione) ed è tempo che il vecchio ponte venga totalmente rimosso. La notte di mercoledì 8 luglio è in programma collaudo statico del nuovo ponte.