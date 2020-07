Isella, si demolisce il ponte. La SS36 chiusa di notte da lunedì a giovedì

Dalla notte di lunedì’ inizia la demolizione del vecchio ponte di Isella a Civate

La SS36 chiuderà dalle 21 alle 6 di mattina dal 6 al 9 luglio

CIVATE – Come già annunciato, lunedì inizierà la demolizione complessiva del vecchio ponte di Isella, già demolito in parte lo scorso anno e che ora totalmente rimosso in attesa della prossima apertura del nuovo cavalcavia, a fine luglio.

Per questo motivo, Anas ha predisposto la chiusura della statale 36 dal km 40,900 al km 45,800 in entrambe le direzioni, esclusivamente in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00 del giorno successivo, dal lunedi 6 luglio fino a giovedi 9 luglio. L’ultima notte sarà dedicata alle prove di carico sul nuovo ponte.

Durante le ore di chiusura i percorsi alternativi saranno i seguenti:

in direzione nord, uscita obbligatoria allo svincolo di Annone Brianza al km 40,900 con proseguimento sulla S.P. 49 in direzione Oggiono fino all’incrocio con la S.P. 51 da percorre in direzione Lecco fino al rientro sulla statale 36 allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera al km 45,800;

in direzione sud, uscita obbligatoria allo svincolo Oggiono/Galbiate/Valmadrera al km 45,800 con indirizzamento sulla S.P. 51 in direzione Oggiono fino all’incrocio con la S.P. 49 da percorrere in direzione di Annone Brianza e Molteno fino al rientro sulla statale 36 allo svincolo di Annone Brianza al km 40,900.

Inoltre, anche la Provincia ha emesso una propria ordinanza relativa agli svincoli tra la SS36 e le strade provinciali a Civate e a Suello (leggi qui).