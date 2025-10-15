La Cooperativa Dimensione Lavoro celebra 40 anni, la visita di Mons. Delpini

Ospite d’onore l’arcivescovo di Milano, insieme a fondatori, dipendenti e istituzioni

I festeggiamenti proseguiranno con la Messa del 25 ottobre e si concluderanno con lo spettacolo teatrale “Non Lavorare Stanca” il 30 ottobre a Lecco.

VALMADRERA – La cooperativa Dimensione Lavoro ha celebrato, presso la propria sede di Valmadrera, i quarant’anni dalla fondazione, dando ufficialmente il via a una serie di eventi commemorativi che proseguiranno nelle prossime settimane.

Alla cerimonia erano presenti il presidente Giancarlo Pozzi, i dipendenti, i volontari, numerosi amici della cooperativa e i rappresentanti di diverse istituzioni. Ospite d’onore dell’incontro è stato sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, arcivescovo della diocesi di Milano, accompagnato dal parroco di Valmadrera don Isidoro Crepaldi.

Dopo un cordiale momento di incontro con i presenti, l’arcivescovo Delpini ha espresso parole di apprezzamento per la storia e l’impegno della cooperativa, sottolineando “l’importanza di questa esperienza non solo per la crescita personale e professionale di chi vi lavoro, ma anche come contributo alla costruzione di un’opera utile alla società”.

Ad introdurre l’intervento dell’arcivescovo è stato Giovanni De Matthaeis, fondatore di Dimensione Lavoro, che ha ricordato le origini e la profonda ispirazione cristiana alla base del progetto.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale è intervenuto Antonio Rusconi, attuale assessore e già sindaco di Valmadrera negli anni Novanta, il quale ha ricordato come proprio in quegli anni la cooperativa si sia radicata nel territorio, riconoscendone il grande valore sociale per l’intera comunità.

I festeggiamenti per il quarantesimo anniversario proseguiranno sabato 25 ottobre, con la celebrazione della Santa Messa presso la sede della cooperativa, per poi concludersi giovedì 30 ottobre con lo spettacolo teatrale “Non Lavorare Stanca”, in programma al Teatro Invito di Lecco.