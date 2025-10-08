La Fondazione Timken in visita a Valmadrera. Un legame di solidarietà e impegno per il territorio

La Fondazione, legata a Groeneveld-Beka Italia, ha sostenuto negli ultimi anni tre importanti progetti a favore della comunità valmadrerese

Un percorso tra le opere della Fondazione Timken

VALMADRERA – Jack Timken e Joy Timken, in rappresentanza della Fondazione Timken, hanno fatto visita a Valmadrera per conoscere da vicino i luoghi oggetto delle donazioni effettuate negli ultimi anni.

La Fondazione, collegata all’azienda Groeneveld-Beka Italia con sede in via Chiari a Valmadrera, negli ultimi quattro anni ha sostenuto la realizzazione di tre importanti interventi: la riqualificazione dell’Orto Botanico del Centro Fatebenefratelli, il rinnovamento della palestra della Scuola Secondaria “Vassena” e la creazione di tre nuove stanze con cinque posti letto presso l’RSA Opera Pia Magistris.

La visita ha avuto inizio alle 11 presso l’RSA Opera Pia Magistris e si è poi estesa agli altri luoghi interessati. Nella casa di riposo, il sindaco Cesare Colombo, con la fascia tricolore, ha accolto gli illustri ospiti e, dopo le presentazioni, li ha accompagnati al terzo piano, dove un gruppo di ospiti era impegnato in esercizi di fisioterapia. La visita è poi proseguita con la visione delle nuove stanze, dove è stata collocata una targa di ringraziamento alla Timken Foundation.

Il sindaco Cesare Colombo ha quindi omaggiato gli ospiti con una stampa raffigurante la Piazza di Valmadrera e con materiale illustrativo dei diversi interventi realizzati grazie al loro contributo.

Successivamente, il gruppo si è spostato al Centro Culturale Fatebenefratelli, visitando in particolare l’Orto Botanico, dove i progettisti Guido Stefanoni e Giacomo Bianchi, insieme al responsabile dell’area Cultura Virginio Brivio, hanno illustrato le fasi del lavoro di documentazione, ricostruzione storica e riqualificazione dell’impianto di irrigazione. Alla visita hanno partecipato anche alcuni volontari che quotidianamente si occupano della cura della struttura.

Un nutrito gruppo di alunni e insegnanti ha accolto i coniugi Timken presso la palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado e successivamente al campo sportivo all’aperto, due strutture rinnovate grazie al contributo della Fondazione.

Il giornalista Stefano Spreafico ha coordinato l’intero percorso di visita, ricevendo i ringraziamenti del sindaco Cesare Colombo per la collaborazione. All’evento erano presenti anche i rappresentanti di Groeneveld-Beka Italia, il Plant Manager Vincenzo Bambini e il dirigente Giuseppe Castelnuovo, insieme al Sindaco Colombo e agli Assessori Antonio Rusconi, che ha avviato i rapporti con la Fondazione, e Rita Bosisio.