L’altra faccia della Rocca di Malgrate, tanti rifiuti a causa dell’inciviltà

La segnalazione di un lettore sulle condizioni di quel tratto di costa

Cartacce, plastica, bottiglie ma anche rifiuti ingombranti: “Un vero peccato”

MALGRATE – Un tratto di costa tra i più belli e scenografici del nostro lago. La strada della Rocca di Malgrate offre scorci unici su Lecco, ma… Esatto, c’è un ma. La segnalazione di un lettore rivela un’altra faccia, molto meno edificante, di quel suggestivo luogo a picco sul lago.

“Basta lasciare l’auto in uno degli spiazzi accanto alla strada e scendere lungo i sentierini che portano al lago per trovare ogni genere di rifiuti, compreso rifiuti ingombranti come frigo e televisioni. Cartacce, plastica e bottiglie ovviamente non si contano”.

Colpa dell’inciviltà della gente, è chiaro. Basta accostare la macchina in uno degli slarghi a lato della strada e in un attimo ci si sbarazza dei rifiuti che tanto danno fastidio e poco importa se lì vicino, a Malgrate o Parè, ci sono appositi cestini. Di sicuro non è un bello spettacolo.

In zona, affacciata sul lago, c’è anche una piccola edicola con l’effige sbiadita di una Madonna con Bambino e, anche quella, è diventata luogo ideale per buttare i rifiuti. “Un vero peccato – conclude il lettore -. Un po’ più di educazione non guasterebbe proprio alla vigilia dell’evento ‘La Rocca Incantata’ che vuole valorizzare quel magnifico posto”.