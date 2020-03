L’Alzheimer e gli affetti. La lettera che Franco Gioia aveva scritto al Papa

La lettera di Franco Gioia per Papa Francesco

L’ex vicesindaco di Valmadrera e fondatore dell’istituto Aldo Moro è scomparso nella notte del 27 febbraio

VALMADRERA – Una lettera scritta e indirizzata al Pontefice lo scorso agosto. Le parole di Franco Gioia raccontano della malattia di Alzheimer che lo aveva colpito, ma rispecchiano anche la profondità e l’impegno sociale che lo hanno sempre contraddistinto.

Papa Francesco ha esaudito una delle sue preghiere inviando a Franco la propria benedizione e la pergamena per il 60esimo anniversario di matrimonio con la moglie Elena.

Di seguito il testo della lettera:

“Carissimo Papa Francesco,

sono Francesco Gioia (per gli amici Franco), nato, sposato e vissuto a Valmadrera; marito di Elena dal 6 aprile 1959, papà di don Gabriele, di Maurizio e di Simona.

So che come inizio di lettera ti parrà scontato, ma ho fatto tanta fatica..non a ricordare chi sono io..ma a riconoscere ed a ricordare i nomi dei miei cari! La malattia di Alzheimer che da otto anni si è impadronita prima della mia mente e poi del mio corpo mi ha condotto in un tunnel senza uscite di sicurezza. Nelle giornate che si ripetono una uguale all’altra in RSA vivo sempre con piacere i momenti dei pasti e della recita del S.Rosario da Lourdes.

Fino a qualche mese fa vivevo con piacere anche le lunghe partite a carte con la mia amica Maria; giocavamo a briscola anche in pigiama dopo la cena. Poi mi han detto che Maria era andata a giocare a carte in cielo. Le mie giornate da allora sono tornate grigie ed i miei movimenti son diventati lenti e difficoltosi. I miei cari mi dicono che ho sempre avuto tanti amici, che ero impegnato in vari ambiti in Parrocchia, nell’ambito sociale, sanitario, scolastico e che davo sempre una mano a curare i miei 4 nipotini (Fabio, che in Aula Nervi ti ha stretto la mano con Chiara lo scorso 2 gennaio, Matteo, Michele e Giorgio).

Ora i miei nipoti non li riconosco quando vengono a trovarmi ed a farmi giocare a carte ma riescono sempre a farmi svagare ed a tener attiva la mente; la malattia di Alzheimer è poco conosciuta e riconosciuta nella nostra società; se non compresa e non affrontata nel modo corretto destabilizza i rapporti famigliari; se non conosciuta tiene lontani gli amici che invece possono svolgere un ruolo terapeutico importante e che a noi fa piacere vedere.. anche se poi li annoiamo rivolgendo loro sempre le solite due domande.

Durante una sua visita nel RSA dove risiedo ho avuto il piacere di incontrare di nuovo Mons. Tettamanzi (l’ho chiamato Dionigi perché eravamo compagni in seminario) e ci siam parlati di quegli anni e di quelli successivi, quando lo vedevo in seminario durante le visite a mio figlio don Gabriele. Chiudo qui queste due righe con una richiesta di preghiera per me e per tutti coloro che son colpiti dalla malattia di Alzheimer, per i nostri famigliari e per coloro che amorevolmente si prendono quotidianamente cura di noi! Un’ultima preghiera…mi son dimenticato di richiederti la pergamena con la tua gradita e rasserenante benedizione in occasione del 60esimo anniversario di matrimonio con la mia cara ed amata moglie Elena.

Con Elena abbiamo festeggiato il 6 aprile 2019 con una Messa celebrata nella Chiesa del RSA Airoldi&Muzzi di Lecco da nostro figlio don Gabriele (presenti figli e parenti stretti).

Confido nella tua immensa tenerezza di Padre, lasciando ad un fidato amico il compito di farti pervenire questa mia preghiera.

Con affetto e profonda gratitudine.

Agosto 2019”

Francesco Gioia, per gli amici Franco