Il restringimento sulla Statale 36 in località Civate resta

Riapertura integrale della carreggiata prevista entro una settimana

CIVATE – Bisognerà aspettare ancora una settimana, almeno, per la riapertura integrale della carreggiata della Statale 36 in località Civate, ristretta da Anas per la riparazione di un giunto stradale. A farlo sapere è l’assessore alla Viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi: “Oggi (venerdì, per chi legge) ho avuto un incontro con i dirigenti Anas che mi hanno confermato che il giunto che impone momentaneamente il restringimento della sede stradale verrà riparato completamente entro la prossima settimana. Sul fronte traffico – ha detto Valsecchi – anche per questo weekend si mantengono le disposizioni e gli accorgimenti già comunicati per i precedenti”.

Rientri ‘intelligenti’

L’appello dell’assessore, anche per questo fine settimana, è dunque quello di programmare con ‘intelligenza’ i rientri verso casa: “Chiediamo agli automobilisti di essere rispettosi del Codice della Strada e di rientrare possibilmente verso Milano prima degli orari di punta, viceversa di avere in maniera disciplinata la pazienza e l’educazione necessaria per consentire i flussi di traffico più fluidi possibili, anche se tutti devono essere consapevoli che rallentamenti e code saranno probabilmente inevitabili”.

“Attendiamo fiduciosi per la prossima settimana la riapertura integrale della carreggiata da parte di Anas al fine di rimuovere le criticità che si sono manifestate sulla viabilità in particolare durante i fine settimana” ha concluso Valsecchi.