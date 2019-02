L’orchestra Le Muse ripercorrerà la carriera del grande maestro

Appuntamento venerdì sera al Teatro Artresfera di Valmadrera

VALMADRERA – Un concerto che vuole omaggiare i 60 anni di carriera e le oltre 500 colonne sonore composte dal Maestro Ennio Morricone.: l’evento si terrà questo venerdì, 22 febbraio, al Teatro Artesfera di Valmadrera.

Si esibirà l’orchestra “Le Muse” diretta dal maestro Andrea Albertini e con la voce di Elena D’angelo. Il risultato è merito di una particolare sintonia tra la magistrale orchestra e la nota cantante lirica e interprete di operette nei maggiori Teatri Italiani.

Alcuni brani della serata:

· The hateful eight (2016 – regia di Quentin Tarantino)

· Per un pugno di dollari (1964 – regia di Sergio Leone)

· Il buono , il brutto e il cattivo (1966 – regia di Sergio Leone)

· C’era una volta il west (1968 – regia di Sergio Leone)

· Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto ( 1970 – Elio Petri)

· Giu’ la testa (1971 – regia di Sergio Leone)

· Sacco e Vanzetti (1971 – regia di Giuliano Montaldo)

· C’era una volta in America (1984 – regia di Sergio Leone)

· Mission (1986 – regia di Roland Joffè)

· Nuovo Cinema Paradiso (1988 – regia di Giuseppe Tornatore)

· Malena (2000 – regia di Giuseppe Tornatore)

Per info e acquisto biglietti www.ideainpiu.it cellulare 333/9363281