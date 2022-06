Living Land: nove giovani al lavoro tra Valmadrera e Civate da lunedì

I ragazzi si impegneranno in attività manuali utili per la collettività

Scuola primaria, casa di riposo, punto accoglienza e Cascina Don Guanella

VALMADRERA – Le amministrazioni comunali di Valmadrera e Civate organizzano insieme “l’esperienza prelavorativa” (come l’ha definita l’educatore Sirio Monticciolo, della cooperativa Sineresi) rivolta a 5 ragazzi di Valmadrera e 4 di Civate, selezionati tra coloro che, nei giorni scorsi, hanno risposto al bando.

Alla presentazione c’erano l’assessore Rita Bosisio di Valmadrera e Silvia Tantardini di Civate, oltre ai volontari Pantaleone Mazzitelli e Damiano Mercuri, agli operatori, tra cui Alice Oggioni e Marta Pusterla e, naturalmente, i ragazzi. I luoghi dove si daranno da fare saranno, già da lunedì, la scuola primaria di Valmadrera e la casa di riposo Opera Pia Magistris per la tinteggiatura dei corrimani e verniciature esterne. A Civate, dalla settimana successiva, lo scenario sarà il punto di accoglienza turistica in località Pozzo.

Lo scopo di Living Land è proprio di coinvolgere i ragazzi (a fronte di un buono d’acquisto a testa) in attività manuali di gruppo, utili per la collettività; altri 4 si impegneranno, in seguito, a Cascina Don Guanella, sempre a Valmadrera.