Lutto a Valmadrera, è morto Pierino Crimella. Era stato internato nei campi di concentramento

Era l’uomo più anziano residente a Valmadrera

Il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale per la famiglia

VALMADRERA – E’ morto a 98 anni Piero (Pierino) Crimella: l’uomo più anziano di Valmadrera. Alpino del battaglione Morbegno, durante la Seconda Guerra Mondiale era stato internato per due anni nei campi di concentramento nazisti.

“L’Amministrazione Comunale di Valmadrera partecipa al cordoglio dei figli Benvenuto, Rosella e Annarita e delle rispettive famiglie per la scomparsa del papà Pierino, quasi 99 anni, l’uomo più anziano di Valmadrera”, è il messaggio inviato alla famiglia dal Comune.

Pierino Crimella era noto per il dramma dei due anni di deportazione in un campo dì concentramento. In occasione dei suoi 95 anni, la famiglia gli aveva regalato un libro che raccontasse ai più giovani quella terribile esperienza. Il titolo è emblematico: “144.IT.14, per non dimenticare”, come il tatuaggio sull’avambraccio sinistro che dal 1943 ricordava a Crimella il dolore dei campi di concentramento, l’essere considerato un numero e non una persona.

Pierino, primo di 15 figli, Alpino del battaglione Morbegno, fu catturato subito dopo l’8 settembre a Merano e deportato prima a Stablack, ai confini della Polonia e poi a Kattowitz da dove era poi tornato a Valmadrera. Uomo di grande fede, era legatissimo alla moglie Lina, con cui ha trascorso 61 anni di matrimonio.