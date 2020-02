Malgrate, attraversamenti più sicuri: il progetto del Comune

Un piano di interventi per rendere più sicure le strisce pedonali

Semaforo con rilevatore di velocità e attraversamenti rialzati

MALGRATE – Il problema non è una novità e si presenta in modo particolare durante il periodo estivo, quando il lungolago è più frequentato e anche le attività di ristorazione utilizzano i loro spazi esterni, ed ora l’amministrazione comunale di Malgrate vuole mettere mano alla situazione. Obiettivo: rendere gli attraversamenti pedonale più sicuri.

Prima di tutto c’è una questione di velocità, spesso eccessiva dei veicoli in transito su viale Italia. Per questo il municipio vuole agire su due fronti: “Entro fine marzo verrà installato un semaforo a chiamata pedonale che sarà posizionato in prossimità dell’albergo Promessi Sposi e che sarà dotato di un rilevatore di velocità. E’ già previsto nel sesto lotto di lavori per il nuovo lungolago” spiega il sindaco Flavio Polano. In questo modo, i mezzi che transiteranno a velocità sostenuta faranno scattare automaticamente il rosso, costringendo il veicolo alla sosta e quindi ad una ripartenza a velocità più contenuta.

“Per gli attraversamenti vicini ai locali stiamo invece pensando di rialzarli – prosegue il primo cittadino – con un dosso allungato e con un’altezza comunque mitigata per consentire senza difficoltà il passaggio dei mezzi, in particolare quelli di soccorso. C’è un problema di quote che stiamo verificando”.

Il Comune vuole estendere gli interventi anche a Malgrate Porto: “Stiamo progettando una messa in sicurezza complessiva degli attraversamenti pedonali anche in via Roma. Vogliamo che siano più visibili, quindi potenzieremo l’illuminazione, miglioreremo la segnaletica anche orizzontale con una colorazione diversa e più evidente”.

Sono quattro i passaggi pedonali in via Roma. “Per questo intervento fruiremo del contributo statale di 50 mila euro destinato ai piccoli comuni. Lo appalteremo nei prossimi mesi, sicuramente entro ottobre per non perdere questo finanziamento”.