Malgrate, come ottenere i buoni spesa. Le informazioni del Comune

Buono spesa, le indicazioni per i cittadini di Malgrate

Le informazioni diffuse dal Comune

MALGRATE – Il comune di Malgrate comunica ai propri cittadini residenti che per fare la domanda per ottenere il “buono spesa” riservato ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19 che si trovano in stato di bisogno, devono chiamare il seguente numero telefonico 0341 2055216 a partire da giovedi 2 aprile dalle 9.30 alle 12.30

A seguire tutti i giorni dal lunedì al venerdì sempre nella fascia oraria 9.30 – 12.30 fino al giorno 24 aprile p.v.

Per chi desidera avere Informazioni più dettagliate, può anche consultare il sito istituzionale del comune o la pag. FB del comune.