Malgrate: don Luca Rognone è il nuovo parroco. Sarà in servizio da settembre

Prende il posto di don Andrea Lotterio, destinato nell’Erbese

Don Luca è stato per 9 anni coadiutore all’oratorio di Merate

MALGRATE – E’ don Luca Rognone il nuovo parroco di Malgrate. La notizia è stata comunicata nei giorni scorsi ai fedeli della parrocchia di San Leonardo dal vicario episcopale, monsignor Gianni Cesena che a metà giugno aveva fatto sapere che l’attuale parroco, don Andrea Lotterio, era stato chiamato dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini a prestare servizio come responsabile della Comunità pastorale S. Antonio Maria Zaccaria, che include le parrocchie di S. Giorgio in Eupilio, S. Vincenzo in Galliano e S. Fedele in Longone al Segrino. Contestualmente, diventerà parroco di San Donnino martire a Proserpio, nel decanato di Erba, con il supporto di un vicario parrocchiale diocesano.

Il 7 giugno don Andrea aveva celebrato insieme ai parrocchiani di Malgrate il 40esimo di ordinazione sacerdotale con una festa sentita e partecipata.

A settembre il suo posto verrà preso dal nuovo parroco: classe 1983, originario di Melzo e ordinato sacerdote il 13 giugno 2009, già coadiutore della parrocchia Sant’Ambrogio di Merate dal 2012 al 2021, don Luca ricopre attualmente il compito di vicario parrocchiale della Comunità pastorale Maria Madre della Speranza di Samarate, nel decanato di Gallarate, zona pastorale di Varese.Entrerà in servizio a Malgrate dal 1° settembre.