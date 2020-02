Malgrate e l’ultima parte di lungolago, lavori in corso. Come sarà

Avanza l’intervento per il completamento del lungolago a Malgrate

Immagini dal futuro, ecco come sarà una volta finito

MALGRATE – A guardar bene, sembra che il cantiere proceda spedito ed è così in effetti, anche se per vedere concluso il lavoro ci vorrà ancora parecchio tempo: siamo a Malgrate dove avanza l’intervento per realizzare il sesto e ultimo lotto del nuovo lungolago.

A fine gennaio le operazioni sono entrate nel vivo, un inizio burrascoso, lo ricorderanno in molti, per le polemiche legate all’abbattimento dei pini marittimi disposti all’inizio del tratto interessato dai lavori. Proprio in quell’area dell’ex parcheggio e nella futura area di sosta a monte della strada si stanno concentrando i lavori.

“L’intervento sta avanzando in tempi apparentemente ottimali, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli ma gli imprevisti, come in ogni opera, possono esserci – spiega il sindaco Flavio Polano – il cronoprogramma prevede comunque la fine dei lavori ad ottobre, ma se ci fosse la possibilità di anticipare la conclusione, ben venga”.

E’ ancora presto per dirlo, fa intendere il primo cittadino, in primavera la situazione potrebbe essere più chiara. “Abbiamo chiesto all’impresa di realizzare prima di tutto i parcheggi, complessivamente saranno una settantina quelli a disposizione nell’area di sosta che stiamo allargando all’ingresso di viale Italia, con due postazioni per auto elettriche e bike sharing. Saranno così recuperati i posteggi persi sul lato a lago, dove si sposterà l’edicola”. L’attività commerciale potrebbe anche trasformarsi in un chiosco, con tavolini e sedie all’esterno, la scelta spetterà al proprietario.

Si potrà contare inoltre su altri 14 posti auto nel nuovo parcheggio in ultimazione in queste settimane nelle vicinanze del Ponte Kennedy. La sosta oraria sarà a pagamento, con la possibilità per i residenti di posteggiare gratis con il relativo permesso.

Il lungolago si ‘allunga’

La passeggiata proseguirà e sarà completata fin al ponte Kennedy nello stesso stile del primo tratto di lungolago: “i materiali utilizzati sono gli stessi – spiega il sindaco – pavimentazione di conglomerato bituminoso, listoni di legno e parapetti in acciaio. Anche le scalinate che portano sulla spiaggia, già presenti, saranno riqualificate e ricoperte in legno. Il risultato sarà molto bello”.

Gli abbattimenti dei pini marittimi saranno compensati da altre piantumazioni: sarà creata una striscia di verde a dividere la pista ciclabile dalla passeggiata riservata a pedoni, salvo nell’ultimo tratto dove i due percorsi scorreranno adiacenti. Anche l’area verde accanto al ponte Kennedy sarà valorizzata e saranno disposte nuove panchine. Sarà inoltre disposta una pensilina a ‘specchio’ rivolta verso il Resegone che rifletterà lo splendido panorama.

L’intervento non si fermerà qui: “Contiamo di mettere a gara entro fine anno anche la riqualificazione della passeggiata di Malgrate Porto – spiega il sindaco – con la sistemazione del marciapiede con gli stessi materiali del lungolago e con la sostituzione dei ringhiera, in tutto 450 metri di parapetti che saranno messi nuovi”.