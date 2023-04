Malgrate, efficientamento energetico: si cambiano 400 punti luce

A luglio i lavori di sostituzione dell’illuminazione pubblica a Malgrate

Revamping per palazzetto sportivo e scuola, interventi anche in municipio

MALGRATE – Interventi nel segno dell’efficientamento energetico a Malgrate: a luglio inizieranno i lavori per la sostituzione dell’illuminazione pubblica in paese, circa 400 punti luce, per i quali si prevede l’installazione di corpi lampada a basso consumo energetico.

“Gli interventi saranno finanziati grazie al contributo ottenuto tramite il bando regionale ‘Illumina’ che ci ha visto assegnatari del massimo importo previsto, un milione di euro sui 1,2 milioni totali previsti – spiega il sindaco di Malgrate, Flavio Polano – la gara d’appalto si concluderà entro questo mese e a luglio inizieranno i lavori”.

Non saranno gli unici previsti in paese: grazie ai fondi ottenuti dal PNRR sarà sostituita anche l‘illuminazione al palazzetto sportivo (61 mila euro) e alla scuola (51 mila euro).

Inoltre il Comune si prepara anche ad un ulteriore intervento che riguarderà il palazzo municipale, ovvero la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una nuova pompa di calore che consenta di regolare le temperatura d’inverno ma anche raffrescare gli ambienti d’estate. Il costo preventivato è di circa 318 mila euro.