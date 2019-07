Malgrate. Fontane ‘verdi’ sul lungolago. Il sindaco: “Eppure facciamo manutenzione”

Le alghe colorano le fontane del fronte lago di Malgrate

Polano: “I trattamenti li stiamo facendo, non ci capacitiamo”

MALGRATE – Il problema era già emerso nelle scorse settimane, segnalato da alcuni cittadini, e in questi ultimi giorni è tornato in tutta la sua evidenza: le fontane del bel lungolago di Malgrate sono verdi, non per l’invidia (ben poco avrebbero da invidiare ad altre installazioni sul Lario), ma per le alghe che ne stanno cambiando la colorazione.

“Le pastiglie per i trattamenti anti-alghe le stiamo utilizzando fin dall’inizio della stagione – assicura il sindaco Flavio Polano – e non più tardi di 20 giorni fa abbiamo svuotato le fontane, ripulito pareti e sassi, abbiamo cambiato l’acqua. Un intervento non da poco”.

Nonostante questo, martedì le fontane erano tornate ad assomigliare ad uno stagno. “Non ci capacitiamo – prosegue il sindaco – quest’anno abbiamo ingaggiato un’azienda specializzata, non degli impreparati. Sicuramente verificheremo la situazione e interverremo nuovamente”