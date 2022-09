Grande partecipazione dopo una lunga attesa

Una giornata di festeggiamenti e celebrazioni

MALGRATE – Una festa molto partecipata quella organizzata dal Gruppo Alpini di Malgrate al cippo della pineta di Pian Sciresa. Dopo tre anni di assenza, per la pandemia prima e per il maltempo poi, domenica 18 settembre alpini e concittadini, in presenza del sindaco Flavio Polano, hanno avuto modo di ritrovarsi per festeggiare in compagnia e celebrare i soci e gli amici scomparsi.

In 54 anni di esistenza, il Gruppo Alpini ha infatti dovuto dire addio a 35 dei suoi membri: i loro nomi, insieme a quelli di quattro alpini deceduti durante la guerra, sono incisi nella targhetta del Cippo, rendendo sempre vivo il loro ricordo. A loro è stata dedicata la Preghiera dell’Alpino. La stele è stata risistemata appositamente per l’occasione, così come la ringhiera della scalinata d’accesso, rinforzata e dipinta di nuovo, con la balconata interamente coperta dal tricolore.

Ad accogliere i partecipanti, prima della celebrazione della Santa Messa, una tazza di tè caldo o caffè. Dopo l’alzabandiera da parte del capogruppo sulle note dell’Inno di Mameli, Don Andrea ha dato inizio alla cerimonia.

Numerosi i presenti, tra cui anche un rappresentante della sezione di Lecco. Al termine delle celebrazioni si è tenuto l’aperitivo con l’estrazione dei premi della lotteria, a cui hanno aderito in molti, per la soddisfazione del gruppo: “Quello che ricaviamo da queste manifestazioni viene poi utilizzato per scopi benefici. Dobbiamo ancora una volta ringraziare i nostri concittadini che, aderendo alle nostre iniziative, ci mettono in condizione di fare sempre del bene”.

Oltre alle festa, però, gli alpini di Malgrate si sono impegnati sia nella pulizia della pista ciclo-pedonale, per conto dell’Amministrazione Comunale, sia in quella della scalinata che dal Ponte Azzone Visconti porta in località San Michele. Inoltre, nelle giornate dedicate alla pulizia del paese, sono a disposizione per accompagnare i ragazzi delle scuole elementari: “Vogliamo cercare di favorire e inculcare un senso civico che altrimenti andrebbe perso” commentano gli alpini.