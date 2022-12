Malgrate, il “grazie” del sindaco ai volontari del paese

Incontro natalizio tra volontari, amministrazione comunale e parrocchia

Il sindaco Polano ringrazia le persone che ogni anno si danno da fare in favore della comunità

MALGRATE – Appuntamento che si rinnova ogni anno prima di Natale, l’amministrazione comunale di Malgrate ha chiamato a raccolta i volontari del paese in Sala Convegno per incontrarli nel pomeriggio di martedì; un’occasione per farsi gli auguri ma soprattutto per un ringraziamento.

E’ il “grazie” che il sindaco Flavio Polano ha voluto rivolgere al gruppo di pensionati (e non solo) attivi in paese in tanti servizi offerti alla comunità come il piedibus, la biblioteca, il doposcuola e chi aiuta genitori e bimbi ad attraversare la strada davanti alle scuole.

Con il sindaco era presente anche il parroco don Andrea Lotterio che ha rinnovato a sua volta il ringraziamento ai volontari.