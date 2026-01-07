Malgrate, il sindaco chiude il cimitero per esumazioni ed estumulazioni

Accesso consentito solo ad addetti, familiari degli estinti e autorizzati

La chiusura riguarda le giornate del 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 gennaio 2026, nelle fasce orarie previste dall’ordinanza

MALGRATE – Con un’ordinanza firmata dal sindaco Michele Peccati, il Comune di Malgrate ha disposto la chiusura temporanea del cimitero comunale per consentire lo svolgimento delle operazioni di esumazione ed estumulazione delle salme.

Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza n. 1 del 7 gennaio, con la quale il primo cittadino ha stabilito che, durante i periodi interessati dagli interventi, l’accesso al camposanto sarà consentito esclusivamente alle persone addette ai lavori, ai familiari degli estinti e ai soggetti espressamente autorizzati.

La chiusura riguarda le giornate del 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 gennaio. Le limitazioni all’accesso saranno applicate nelle fasce orarie indicate nel testo dell’ordinanza sindacale.

L’atto amministrativo si inserisce nelle attività ordinarie di gestione cimiteriale e ha l’obiettivo di permettere lo svolgimento delle operazioni previste nel rispetto delle procedure e della sicurezza. Il Comune invita i cittadini a prendere visione dell’ordinanza per conoscere nel dettaglio gli orari e le modalità di accesso durante i giorni di chiusura.