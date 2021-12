Malgrate. Il sindaco ringrazia i volontari, al servizio del paese

A Malgrate il saluto di Natale del sindaco e del parroco ai volontari

Dal piedibus all’emergenza covid, l’impegno civico di tanti per la propria comunità

MALGRATE – C’è chi accompagna i bimbi a scuola con il servizio piedibus e chi, all’entrata e all’uscita da scuola e asilo, aiuta le famiglie ad attraversare la strada in sicurezza, chi dà una mano in biblioteca e chi per il doposcuola: sono i volontari di Malgrate, molti pensionati ma non solo, che quotidianamente garantiscono il proprio aiuto alla comunità.

Ieri, giovedì, il sindaco Flavio Polano li ha incontrati insieme al parroco don Andrea Lotterio, per un saluto di ringraziamento in vista del Natale.

Questi ultimi anni per i volontari, in particolare il 2020, sono stati segnati dall’emergenza sanitaria durante la quale non è mancato l’impegno di tanti di loro che hanno garantito la consegna a domicilio della spesa durante il lockdown.