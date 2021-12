Implementato il sistema di videosorveglianza di Malgrate con 12 nuove telecamere

Grazie al finanziamento di 25 mila euro di Regione Lombardia

MALGRATE – Più controllo sulla sicurezza in genere e uno ‘sguardo’ ulteriore alla circolazione stradale: a Malgrate è stato arricchito il sistema di videosorveglianza con l’installazione di sei telecamere per la visione del contesto e altrettante per la lettura delle targhe.

L’intervento è stato finanziato grazie al contributo di 25 mila euro ottenuto da Regione Lombardia attraverso un bando al quale il Comune di Malgrate ha partecipato presentato il progetto di ampliamento della videosorveglianza.

Le nuove telecamere ‘guardano’ via Roma (frazione Porto), S.P. 639 (uscita da ponte Kennedy), Via Scatti, Via Garibaldi (lungo lago di Malgrate), Via Manzoni int Via Lorenzina, Via Gaggio int Via Piedimonte, punti individuati sia in base alle segnalazioni di insicurezza e dei reati segnalati e/o denunciati che nell’ottica di “chiudere” tutti i punti di accesso al territorio comunale che in particolare non presentata telecamere sul confine con il territorio di Lecco in particolare il ponte Kennedy e il ponte A. Visconti.

Ora, in totale sono 38 le telecamere di contesto e 17 telecamere di lettura targhe attive a Malgrate.

“Dal 2016 – commenta il comandante Cristian Francese – il Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario ha presentato 11 progetti per cofinanziamenti a Regione Lombardia tutti quanti approvati ottenendo in 6 anni circa 400 mila euro. I progetti hanno permesso il rinnovamento del parco veicolare, l’acquisto di strumentazione (etilometro, kit per il riconoscimento di sostanze ….) e lo sviluppo tecnologico degli impianti di videosorveglianza. In particolare quel che si può considerare ormai un impianto unico è stato pensato e progettato in funzione di continui ampliamenti garantendo sempre e comunque la massima qualità e fluidità della registrazione grazie alla logica distribuita”.

“Lo sviluppo del nuovo progetto per il Comune di Malgrate – aggiunge il Comandante – ha permesso l’attivazione di 6 nuovi siti (ognuno con lettura targa e telecamera di contesto) e in particolare la tracciatura dei flussi veicolati in tutti i punti di accesso al territorio comunale. Sia il Comando che tutte le Forze di Polizia avranno a disposizione un impianto di videosorveglianza ancor più funzionale e utile sia per la prevenzione che per il contrasto dei reati, e utile ora anche in funziona ambientale con il rapido riconoscimento della classe ambientale dei veicoli circolanti. Sono già inoltre stati previste nuove installazioni in particolare in frazione Porto e in Via S.Antonino – Via Fabusa per gennaio 2022 da parte dell’amministrazione comunale di Malgrate”