Malgrate, luci nel cielo e musica per una “Cena di mezza Estate”

Lanterne accese in cielo sul lungolago a Malgrate, cibo e musica

L’evento di ‘mezza estate’ organizzato dalla Pro Loco

MALGRATE – Luci sul lago, domenica sera, per un evento speciale che ha animato il luolago di Malgrate: una ‘Cena di mezza Estate’ come è stata battezzata l’iniziativa promossa dalla Pro Loco in collaborazione con gli esercizi pubblici.

Un menù ad hoc proposto dai singoli locali, musica con due postazioni allestite lungo la bella passeggiata sul lago ed infine il lancio delle “lanterne dei desideri” che dalle rive di Malgrate sono salite sul cielo notturno dinnanzi a Lecco.

L’evento di domenica è solo “l’aperitivo” di quanto accadrà sabato 29 agosto, quando la strada della Rocca sarà chiusa al traffico, dalle ore 14 fino alle 24, e verrà trasformata in un’esclusiva terrazza sul golfo di Lecco dove poter passeggiare, gustare buon cibo e ascoltare ottima musica in un’atmosfera magica.

Una manifestazione che vedrà unire le forze la Pro Loco Valmadrera, Pro Loco Malgrate e l’associazione Valmabar.