Malgrate, oltre mezzo milione per la messa in sicurezza della frana di via Pian Sciresa

Il finanziamento da Regione nell’ambito del Bando Dissesti 2024

Il ringraziamento del sindaco Peccati: “Regione sempre vicina ai territori”

MALGRATE – Il Comune di Malgrate ha ottenuto da Regione Lombardia, nell’ambito del Bando Dissesti 2024, un finanziamento di 557.500 euro per la messa in sicurezza e sistemazione definitiva del versante franato lo scorso autunno in via Pian Sciresa.

“Un’ottima notizia – il commento del sindaco di Pescate Michele Peccati – con questa azione immediata e risolutiva ancora una volta Regione Lombardia si dimostra vicina al richiamo dei territori. Una presenza costante ed apprezzata è quella che ci riserva sempre l’assessore Sertori così come non dimentichiamo l’intervento decisivo del Consigliere Regionale Lecchese Giacomo Zamperini che da subito ha seguito l’iter della nostra richiesta e ne ha sempre assicurato il relativo buon fine. Ennesima dimostrazione che, alla fine, vince chi più ci crede”.