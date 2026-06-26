Malgrate Porto senza la fermata del bus, protesta dei residenti. Lunedì sarà ripristinata

La denuncia dei residenti: “La decisione ha avuto un impatto particolarmente pesante sugli abitanti più anziani”

Linee Lecco fa sapere che da lunedì 29 giugno la fermata verrà ripristinata

MALGRATE – La soppressione della fermata Malgrate Porto della linea 4 degli autobus ha creato non pochi malumori tra i residenti del quartiere, in particolare tra le persone anziane che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico.

A segnalare il problema alla nostra redazione è stata una cittadina, che in una lettera denuncia come la fermata sia stata cancellata senza alcuna comunicazione preventiva alla cittadinanza.

“La decisione ha avuto un impatto particolarmente pesante sugli abitanti più anziani, molti dei quali dipendono dal trasporto pubblico per recarsi dal medico, fare la spesa o semplicemente mantenere una vita sociale attiva”, scrive la residente, sottolineando inoltre le difficoltà aggravate dalle alte temperature di questi giorni, che rendono ancora più faticoso raggiungere le fermate alternative.

La cittadina evidenzia anche una contraddizione di fondo: “In un periodo in cui si parla sempre più di sostenibilità, mobilità pubblica e riduzione del traffico privato, la soppressione di un servizio essenziale rischia di penalizzare proprio le fasce più fragili della popolazione, soprattutto in assenza di un confronto con i residenti e di una comunicazione trasparente”.

Contattato, l’assessore ai Servizi per la Mobilità del Comune di Malgrate, Francantonio Corti, ha spiegato di essere a conoscenza della situazione. “La soppressione della fermata del Porto è entrata in vigore lo scorso 8 giugno, contestualmente all’introduzione dell’orario estivo del servizio” ha fatto sapere “anche per noi la decisione è stata inspiegabile”, precisando poi di aver immediatamente chiesto chiarimenti a Linee Lecco. “Di solito, prima di procedere al taglio di una corsa o alla soppressione di una fermata, il Comune e i residenti vengono avvisati”.

Dopo il confronto con l’azienda di trasporto, è però arrivata una buona notizia per i cittadini del quartiere: la fermata del Porto della linea 4 verrà infatti ripristinata a partire da lunedì 29 giugno, ponendo così fine ai disagi lamentati nelle ultime settimane. Una decisione accolta con favore dai residenti, che avevano chiesto a gran voce il ripristino di un servizio ritenuto fondamentale per la vita quotidiana del quartiere.