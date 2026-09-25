Malgrate, torna a splendere la Cappella delle ossa dei morti: completato il restauro

Il 2 ottobre verrà inaugurata alla presenza della cittadinanza

MALGRATE – È tornata al suo antico aspetto la Cappella dei Morti alla Crocetta di Malgrate, conosciuta anche come Cappella delle ossa dei morti, in via Agudio. Dopo oltre un secolo dall’ultimo intervento di sistemazione, l’edificio è stato interessato da un importante intervento di restauro conservativo, concluso alla fine di agosto.

La cappella rappresenta una testimonianza storica significativa per Malgrate. Di origine cinquecentesca, venne eretta con funzione di cappella di Pietà e di suffragio, anche in memoria delle vittime della peste del 1600. Al suo interno sono conservati numerosi resti ossei, soprattutto crani, che si presume possano appartenere alle persone morte durante la grande pestilenza.

Un primo intervento di sistemazione dell’edificio risaliva agli inizi del Novecento. A distanza di più di cento anni si è quindi reso necessario un nuovo intervento, finalizzato a conservare la struttura e a restituirle, per quanto possibile, i colori originari, oltre a risolvere i problemi legati alle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura.

Il progetto è stato promosso dal Fondo Comunitario Malgratese, del quale fanno parte anche il Comune di Malgrate e la parrocchia di San Leonardo. Alla fine del 2024 il Fondo aveva deciso di partecipare a un bando della Fondazione Comunitaria del Lecchese per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dei lavori.

L’intervento ha avuto un costo complessivo di 31.700 euro. La copertura economica è stata resa possibile da una sottoscrizione pubblica che ha permesso di raccogliere 11.500 euro, grazie alla partecipazione di circa cinquanta tra cittadini e aziende del territorio. A questa cifra si sono aggiunti 13 mila euro stanziati dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese a seguito della raccolta e 7.200 euro messi a disposizione dal Fondo Comunitario Malgratese. Terminati i lavori, è ora il momento della presentazione ufficiale alla cittadinanza.

L’inaugurazione della Cappella dei Morti alla Crocetta è in programma venerdì 2 ottobre alle 20.45, in via Agudio, di fronte alla cappella. Nel corso della serata saranno illustrati dai tecnici restauratori gli interventi eseguiti e il percorso che ha permesso di riportare alla luce e conservare questo particolare luogo della memoria malgratese.