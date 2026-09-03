Manutenzione e decoro, Malgrate accelera: “Pianificati più interventi sul territorio”

“Un lavoro che dovrebbe rientrare nella normale gestione del territorio”
“Prosegue incessante in sinergia con Silea l’attività di manutenzione ordinaria del territorio – commenta Francantonio Corti, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Malgrate –. Certo, si tratta di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, che rende il nostro paesello sempre più attraente”.
Nel periodo più recente, spiega l’assessore, l’amministrazione è riuscita a pianificare qualche intervento in più nelle diverse zone di Malgrate, nonostante le risorse limitate. Un’attività che diventa particolarmente importante in un paese sempre più frequentato e attrattivo anche dal punto di vista turistico.
“Sicuramente qualcuno obietterà: qui non siete arrivati, qui è anni che non pulite e altro ancora – prosegue Corti –. Abbinare l’invasione di turisti con la normalità del quotidiano non è facile, ma stiamo facendo il nostro dovere in modo passionale ed emozionale”.
Un lavoro che coinvolge diversi soggetti: dai volontari alle ditte fornitrici, passando per gli uffici comunali, l’amministrazione e, soprattutto, i cittadini. Proprio le segnalazioni dei residenti rappresentano infatti un elemento importante per individuare le aree che necessitano di interventi.
“La collaborazione con i cittadini è fondamentale – evidenzia l’assessore – perché sono loro stessi a segnalarci dove intervenire”. L’obiettivo è quindi quello di proseguire sulla strada della cura costante del territorio, cercando di rispondere alle esigenze del paese e alle segnalazioni che arrivano dalla comunità. “Volontari, ditte fornitrici, uffici comunali e amministrazione in carica, tutti insieme, curano il presente, superando il passato verso un futuro migliore”, conclude Corti.
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