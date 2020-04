Matrimonio a Valmadrera: “Segno di vita in giorni di coronavirus”

La cerimonia sabato nella sala consigliare di Valmadrera

VALMADRERA – “Ho celebrato il primo matrimonio con mascherine. E’ stato comunque un momento di gioia, un segno che tra mille difficoltà si può ripartire”. Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi ha vissuto come un segnale di vita la decisione di due giovani, Antonio e Chaimaa, di sposarsi in questi giorni di emergenza sanitaria e ha voluto condividere questo momento attraverso i social.

Nella mattinata di ieri, sabato, nella sala consigliare del municipio la coppia si è unita in matrimonio. Una cerimonia semplice, sicuramente molto particolare con mascherine e distanze di sicurezza: “comunque un segno di vita in giorni di coronavirus”

Un matrimonio anche a Monte Marenzo

Il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo ha voluto condividere lo speciale momento attraverso poche righe nelle quotidiane comunicazione ai suoi cittadini.

Sabato mattina, alle ore 9.30, nella sala civica comunale di via Marenzi, una giovane coppia si è unita in matrimonio: “In un’atmosfera semplice ma gioiosa Laura ed Enrico, emozionati ma determinati, hanno deciso di non rimandare il giorno delle loro nozze anche se questa situazione ha precluso la presenza di amici e parenti – ha detto il sindaco -. Ci troviamo in un momento storico particolare e senza precedenti a causa di questa emergenza sanitaria ma ciò non ha tolto gioia a questo momento di festa, anzi, è stato un motivo in più per guardare al futuro con serenità e ottimismo. Laura, che di professione è infermiera, domenica si recherà al suo lavoro in corsia al reparto Covid 3 dell’ospedale Manzoni di Lecco e anche Enrico lunedì tornerà al suo lavoro. Ho molto apprezzato la loro scelta coraggiosa di non rinviare il matrimonio perché le cose belle della vita non vanno mai rimandate! A nome mio e di tutta la cittadinanza auguro a questi giovani sposi che questo giorno sia l’inizio di un felice e lungo futuro insieme”.