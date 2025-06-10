Maxi parco solare nell’ex cava di Alpetto, firmata la convenzione

Sottoscritto l’accordo tra Comune di Cesana Brianza, Holcim Italia e Silea

Benefici per la comunità: nuovi spazi pubblici, area eventi, energia solare gratis per gli edifici comunali e compartecipazione ai ricavi

CESANA BRIANZA – E’ stata sottoscritta quest’oggi la convenzione tra Comune di Cesana Brianza, Holcim (Italia) S.p.A. e Silea – la società pubblica lecchese dell’economia circolare – per la riqualificazione dell’ex miniera di Alpetto dove verrà realizzato un maxi parco solare per la produzione di energia sostenibile insieme a importanti interventi compensativi a beneficio della comunità.

L’impianto – che verrà realizzato e gestito da Silea a seguito dell’acquisizione dell’area – disporrà di oltre 16.000 pannelli solari, per una potenza prevista di circa 9,5 MegaWatt elettrici, in grado di produrre oltre 12 milioni di kWh annui.

La sottoscrizione della convenzione rappresenta un’ulteriore tappa per la concretizzazione del progetto, già approvato da parte dell’assemblea degli 87 Comuni Soci di Silea. L’iter proseguirà ora con il deposito delle istanze autorizzative: in caso di esito positivo, Silea concretizzerà l’acquisizione dell’area e procederà con l’avvio delle procedure di gara per la realizzazione dell’impianto e i successivi lavori di posa e installazione attesi per il 2026.

I benefici per la comunità

L’accordo – oltre a promuovere la realizzazione del parco solare – stabilisce importanti interventi a beneficio della comunità locale, riqualificando un sito oggi dismesso e restituendo la fruibilità di parte delle aree verdi limitrofe. L’Amministrazione Comunale di Cesana Brianza riceverà gratuitamente da Holcim circa 500.000 mq di superficie a monte dell’ambito estrattivo (come già previsto da una precedente convenzione del 2000), cui si aggiunge il fabbricato della ex stazione di carico della teleferica – usata durante l’attività estrattiva – e le aree limitrofe. Holcim si impegna a riqualificare lo stabile – che potrà così essere destinato dal Comune ad iniziative sociali e culturali – e a realizzare nel piazzale antistante una nuova area per eventi e rappresentazioni.

A favore della comunità di Cesana Brianza, Silea realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del Centro Polifunzionale di via Donizetti, con attivazione di un gruppo di autoconsumo per gli immobili comunali, e promuoverà la costituzione di una comunità energetica – qualora consentito dal GSE – per la condivisione dell’energia prodotta con cittadini e aziende di una parte dell’energia prodotta. Silea si impegna inoltre a riconoscere annualmente a favore del Comune di Cesana Brianza una quota pari all’1% dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta dal nuovo parco solare nell’ex miniera.

Le dichiarazioni

“Sono molto soddisfatto quando il dialogo trasparente e la collaborazione con le istituzioni consente di trovare accordi che vanno a vantaggio di tutti, in particolare delle comunità. Mi piace sottolineare che anche in questo caso, come è accaduto per la famosa Oasi di Baggero e come è avvenuto per l’accordo con il Comune di Costa Masnaga per la realizzazione della vasca di laminazione, ciò che in passato ha costituito una realtà industriale di rilievo e di interesse economico per la comunità, oggi diventa una risorsa per l’interesse sociale della comunità stessa – dichiara Lucio Greco, Amministratore Delegato di Holcim (Italia) -. Guidati dalla volontà di aumentare la resilienza del nostro pianeta, abbiamo come obiettivi prioritari la tutela e la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali e la minimizzazione degli impatti ambientali, azioni che realizziamo anche attraverso il ripristino e il successivo recupero funzionale delle aree estrattive legate alla produzione di cemento e di aggregati. Alcune delle ex cave di Holcim sono delle vere e proprie oasi e godono dello stato di aree naturali protette. L’oasi di Baggero è uno splendido esempio di miglioramento e valorizzazione e ci auguriamo che l’ex miniera di Alpetto possa raggiungere risultati ancora più soddisfacenti”.

“Crediamo fermamente che questo progetto costituisca una grande opportunità per il territorio lecchese e per la Brianza: Silea – che ricordo essere una società interamente pubblica, già oggi attiva nella produzione di energia elettrica, termica e biometano, – garantirà all’ex miniera di Alpetto un nuovo futuro a vocazione rinnovabile e circolare – sottolinea Francesca Rota, Presidente di Silea -. È un progetto ambizioso, che non trascura la valorizzazione delle aree verdi boschive e la possibilità di fruizione collettiva di alcuni degli spazi che erano destinati all’attività estrattiva. La firma odierna rappresenta un’assunzione di impegni reciproci e pone le basi per affrontare i prossimi step dell’iter autorizzativo”.

L’Amministrazione Comunale di Cesana Brianza si ritiene soddisfatta dell’accordo sottoscritto fra le parti che vedrà finalmente restituite alla cittadinanza cesanese le aree sino ad ora occupate dall’insediamento minerario “Cava dell’Alpetto”. Attraverso tale accordo, infatti, la collettività potrà fruire di nuovi spazi pubblici destinati alla cultura e alla socialità ed a percorsi di collegamento alla sentieristica esistente. La convenzione garantirà, inoltre, al Comune, un risparmio energetico che impatterà positivamente sulla riduzione dell’inquinamento e in termini economici. “Si tratta di una grande traguardo – afferma il Sindaco Luisa Airoldi – raggiunto dopo un lavoro lungo e impegnativo che si è potuto realizzare attraverso la sinergia instaurata con Regione Lombardia e con tutti gli enti pubblici e privati coinvolti che ringrazia per la disponibilità a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo comune”.

Questo accordo rappresenta un passo significativo per la riqualificazione dell’ex miniera Alpetto, trasformando un’area precedentemente utilizzata per l’estrazione in un polo di produzione di energia rinnovabile e in uno spazio riqualificato a beneficio della comunità di Cesana Brianza. La collaborazione tra il Comune, Holcim Italia e Silea dimostra un impegno congiunto verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio.