Maxi piscina in riparazione a Paré, oggi il sopralluogo con i tecnici

Al pratone di Valmadrera ci si prepara all’arrivo della piscina di Villa d’Este

Aperto il cantiere a Paré, sopralluogo con i tecnici del Comune

VALMADRERA – E’ stata consegnata ufficialmente oggi, alla società Villa d’Este, l’area del Pratone di Paré di Valmadrera che nei prossimi mesi ospiterà la piscina galleggiante della storica villa di Cernobbio, per lavori di manutenzione straordinaria dello scafo.

Lunedì mattina si è aperto il cantiere, con il sopralluogo congiunto tra il personale del Comune, società richiedente e azienda incaricata, per pianificare l’intervento.

Secondo quanto emerso in mattinata, la piscina dovrebbe giungere al pratone il prossimo 21 novembre: come una zattera sarà trainata via lago da Cernobbio fino a Paré per essere messa in secco il giorno successivo, attraverso l’uso di una potente gru che sarà pre-allestita.

Una piscina da 140 tonnellate

Trentasette metri per ventidue sono le dimensioni della ‘vasca’ galleggiante, dal peso di ben 140 tonnellate. I lavori dovrebbero durare per tutto l’inverno.

Comune ha concesso l’area (al prezzo di 60 mila euro) fino al 2 marzo del prossimo anno ma già il 20 febbraio la piscina dovrebbe essere rimessa in acqua pronta per fare ritorno a Cernobbio.