Nasce l’associazione A’marco’rd, in ricordo di Marco Maggi

VALMADRERA – Mercoledì pomeriggio presso la sala arancione del Comune di Valmadrera si è tenuta la presentazione di una nuova associazione, A’marco’ rd, in ricordo di Marco Maggi, giovane valmadrerese amante dello sport scomparso nello scorso febbraio a 34 anni.

Ilha ringraziato tutti gli amici e i parenti di Marco, per aver trasformato il dramma di un grande dolore in un gesto di solidarietà, la Pro Loco di Valmadrera per la collaborazione e tutti gli amici di Marco, numerosi dei quali erano presenti.

Presente anche il presidente dell’Osa Valmadrera, Domenico Rusconi, che ha dato il patrocinio all’iniziativa che si svolgerà il 29 settembre con partenza dal parco di via Leopardi e arrivo a San Tommaso. È intervenuta per prima un’amica di Marco, Veronica Costantino, che ha sottolineato come Marco fosse l’immagine del bene e sia stata una fortuna conoscerlo. “Per questo abbiamo il dovere di ricordarlo – ha ricordato la sorella di Marco, Marta – con una giornata di gioia e di festa e il ricavato sarà devoluto in parte alla ricerca scientifica e in parte all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar in Valpolicella, in provincia di Verona, dove Marco era in cura”.