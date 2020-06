Nuovo ponte di Isella: partiti i lavori di asfaltatura, a fine luglio si apre

Ultimi lavori al nuovo Ponte di Isella di Civate, iniziate le asfaltature

Confermata al momento l’ultima decade di luglio per l’apertura

CIVATE – Da ieri, lunedì, è stato chiuso un tratto di via Provinciale a Civate per consentire gli ultimi interventi che completeranno il nuovo Ponte di Isella per consentirne l’apertura, molto attesa soprattutto dai residenti dell’omonima frazione.

In questi giorni sono in corso le opere di asfaltatura sul nuovo viadotto e sullo svincolo di accesso al ponte. La chiusura della strada è prevista al momento fino a venerdì. La prossima settimana dovrebbero arrivare i guardrail che saranno installati sulla struttura, nel frattempo si lavora anche al collegamento della corsia ciclopedonale alla pista ciclabile che scorre sul lago.

Resta confermata la fine lavori entro gli ultimi 10 giorni del mese. Una data al momento simbolica potrebbe essere quella del 25 luglio. Molto, si apprende, dipenderà dal meteo per ora favorevole al proseguimento dei lavori.