Nuovo tetto per la caserma dei Vigili del Fuoco di Valmadrera

Il vecchio tetto era stato danneggiato dalla grandinata del 2 giugno

Il comune, proprietario dell’immobile, ha speso circa 20.000 euro

VALMADRERA – Si sono svolti nei giorni scorsi i lavori di somma urgenza per la sostituzione della copertura del fabbricato comunale di via Sabatelli 15, adibito a Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Valmadrera. Il tetto era stato irreparabilmente danneggiato a seguito dell’eccezionale grandinata dello scorso 2 giugno che aveva causato grossi danni a Valmadrera.

Al fine di garantire la piena operatività della Caserma dei Vigili del Fuoco, si è proceduto all’affidamento delle opere di sostituzione del manto di copertura esistente – in lastre di fibroamianto – con una nuova copertura con pannelli coibentati in alluminio, sistemazione e

sostituzione delle lattonerie esistenti ammalorate ed, infine, realizzazione della nuova “linea vita”. Le opere sono state affidate alla ditta Invernizzi Luciano & figli Spa di Lecco, sotto la Direzione Lavori dell’arch. Fabio Galbusera, con studio tecnico a Valmadrera. La spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori si aggira intorno ai 20.000 euro