Oliveto. La Sp46 della Valbrona chiude per lavori dal 12 gennaio al 13 febbraio

Chiusura totale per taglio vegetazione, disgaggio e posa reti metalliche sulle pareti rocciose

OLIVETO LARIO – La Sp46 della Valbrona, nel comune di Oliveto Lario, sarà interessata da interventi di taglio vegetazione, disgaggio, posa reti metalliche su pareti rocciose. Per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza la Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al transito della Sp 46 “della Valbrona” nel tratto dal pk 1+600 circa (galleria) al pk 1+870 circa (confine con Provincia di Como), in comune di Oliveto Lario, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi), in orari diurni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30, a partire dal 12/01/2026 sino al 13/02/2026 compresi, salvo ultimazione anticipata delle lavorazioni.