Oliveto Lario, al via il secondo lotto dei lavori sulla rete fognaria

Intervento da 800mila euro a cura di Lario Reti Holding

Avviata la seconda fase dei lavori per la separazione e l’estensione delle reti fognarie

OLIVETO LARIO – Proseguono gli interventi per la tutela delle acque del Lago di Lecco: sono partiti in questi giorni i lavori del secondo lotto per la separazione e l’estensione della rete fognaria nelle frazioni di Vassena e Limonta, a cura di Lario Reti Holding. L’intervento, del valore di circa 800mila euro, punta a completare la separazione delle acque bianche dai reflui nel centro storico di Limonta.

Il nuovo lotto fa seguito al primo stralcio, concluso nel novembre 2025 e anch’esso finanziato con 800mila euro, che aveva consentito di eliminare diversi scarichi diretti nel lago e di collegare nuovi utenti alla rete fognaria, estendendo il servizio in alcune aree a valle della strada provinciale SP 583.

Con questa seconda fase, l’obiettivo dichiarato è migliorare ulteriormente il servizio fognario nel centro abitato di Limonta e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente lacustre, andando a risolvere in modo definitivo le criticità ancora presenti.

L’intervento rientra in un progetto più ampio, avviato nel 2017, che ha già comportato investimenti significativi sul territorio. Tra il 2017 e il 2019, nelle frazioni di Vassena e Limonta, erano stati realizzati i primi lavori di separazione delle reti per un importo complessivo di circa 990mila euro. Successivamente, tra il 2021 e il 2023, è stato completato il collettore intercomunale Valmadrera–Oliveto Lario–Civenna, comprensivo di una tratta sublacuale e di nove stazioni di rilancio, con un investimento di circa 8,6 milioni di euro, finalizzato a convogliare i reflui al depuratore di Valmadrera.

Recentemente sono stati ultimati anche i lavori di separazione della rete fognaria nella frazione di Onno centro, per un importo di circa 2 milioni di euro.

Il secondo lotto attualmente in corso dovrebbe concludersi entro la fine del 2026. Con l’arrivo della bella stagione e dopo il necessario periodo di assestamento, è previsto il ripristino definitivo della pavimentazione stradale.