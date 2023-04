Osa Valmadrera. Domenico Rusconi è il nuovo presidente

Già vicepresidente e da cinquant’anni socio storico, va a sostituire Laura Valsecchi

Guiderà la società fino alla fine del 2024, insieme al neoeletto vicepresidente Marco Rusconi e al resto del consiglio

VALMADRERA – Da lunedì è Domenico Rusconi il nuovo presidente dell’OSA Valmadrera, a seguito di una riunione del consiglio direttivo, riunitosi già lo scorso giovedì in via straordinaria. Rusconi andrà sostituirà Laura Valsecchi, dimessa dopo 11 anni di onorato servizio per ragioni lavorative e a cui il consiglio augura successo e soddisfazioni per il nuovo percorso di vita intrapreso.

A congratularsi con il neoeletto presidente anche il sindaco Antonio Rusconi: “A nome dell’ Amministrazione Comunale di Valmadrera esprimo le mie più vive congratulazioni e tanti auguri di buon lavoro a Domenico. Ringrazio anche Laura Valsecchi per l’impegno e la collaborazione dimostrati in questi anni”.

Al posto di Rusconi, eletto vicepresidente Marco Rusconi. Insieme, con il resto del consiglio, guideranno la società fino a fine 2024, termine del mandato. Nuovo membro del consiglio direttivo anche Giuseppe Canali.