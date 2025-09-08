Ospite d’eccezione al Rifugio Sev, il cantante Tananai sui monti sopra Valmadrera

“Oggi con noi il mitico Tananai insieme alla turnista Melissa… alla prossima!!!”
VALMADRERA – “Oggi con noi il mitico Tananai insieme alla turnista Melissa… alla prossima!!!” Con questo messaggio via social il Rifugio Sev ha salutato ieri, domenica 7 settembre, un visitatore inatteso: il mitico cantante Tananai.
Il noto cantautore, divenuto famoso nel 2022 con la partecipazione al 72° Festival di Sanremo, si è concesso una gita sulle montagne sopra Valmadrera. Una presenza che, ovviamente, non poteva passare inosservata e testimoniata dal selfie con una ragazza della staff del rifugio