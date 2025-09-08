Ospite d’eccezione al Rifugio Sev, il cantante Tananai sui monti sopra Valmadrera

Il cantante Tananai con Melissa del Rifugio Sev

“Oggi con noi il mitico Tananai insieme alla turnista Melissa… alla prossima!!!”

Il noto cantautore divenuto famoso nel 2022 con la partecipazione al 72° Festival di Sanremo

VALMADRERA – “Oggi con noi il mitico Tananai insieme alla turnista Melissa… alla prossima!!!” Con questo messaggio via social il Rifugio Sev ha salutato ieri, domenica 7 settembre, un visitatore inatteso: il mitico cantante Tananai.

Il noto cantautore, divenuto famoso nel 2022 con la partecipazione al 72° Festival di Sanremo, si è concesso una gita sulle montagne sopra Valmadrera. Una presenza che, ovviamente, non poteva passare inosservata e testimoniata dal selfie con una ragazza della staff del rifugio

 