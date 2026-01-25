Osteoporosi, una malattia silente: successo per l’incontro UNI3 all’Ospedale Manzoni

Numerosi partecipanti hanno seguito la lezione dei medici Schiavo e Lo Duca sulla prevenzione, i rischi e le terapie dell’osteoporosi

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 febbraio con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio

VALMADRERA – Grande partecipazione mercoledì 21 gennaio per l’ottavo incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età, dedicato all’osteoporosi, malattia silente che può compromettere il benessere dell’osso in uomini e donne.

L’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio ha aperto la serata introducendo i relatori: il Dott. Gianpaolo Schiavo, dirigente e medico di primo livello presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni, e il dal Dott. Matteo Lo Duca, ortopedico.

Il Dott. Schiavo ha spiegato in dettaglio il processo fisiopatologico dell’osteoporosi, illustrando come l’osso subisca modificazioni qualitative e quali condizioni possano favorire la malattia. Il Dott. Lo Duca ha approfondito i rischi di fratture, i fattori di rischio e le terapie attualmente disponibili, fornendo inoltre consigli su una dieta adeguata alla prevenzione.

Al termine della lezione, i due medici hanno risposto con competenza alle numerose domande dei presenti, mostrando grande disponibilità verso il pubblico.

L’incontro ha confermato l’interesse dei cittadini per tematiche legate alla salute e alla prevenzione. La rassegna proseguirà mercoledì 4 febbraio con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio, che terrà la lezione “Breve percorso con testimonianza milanesi dell’arte del cotto”, propedeutica alla visita guidata presso la “Fornace Artistica Riva” di Briosco, prevista per l’11 febbraio.